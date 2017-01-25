В центре Ашхабада сносят сотни жилых домов

На нескольких улицах центрального Ашхабада власти разрушают жилые дома. Владельцам домов велели пожить у родственников до решения вопроса о выделении им нового жилья. Почему посреди зимы была необходимость выселять сотни семейств и был ли снос целых жилых массивов запланированным, местные власти никак не объясняют.

О том, что частные дома в местечке, в прошлом известном как «8-марта» или «Восьмушка», что в Копетдагском районе столицы Туркменистана, Азатлыку сообщили ашхабадцы, которые посреди зимы остались без крова. «Наши дома сносят в рамках так называемых мер по обустраиванию города. Так как нет ясного порядка выделения нового жилища, многим семьям велели пока пожить у родственников», – пишет группа ашхабадцев.

Уже более сотен домов по улицам Йолотен, Говурдак и Оспенко снесены и начался снос домов в прилегающих массивах. Из-за того, что жители не были заблаговременно оповещены о предстоящем сносе и их дома разрушаются в холодные зимние дни, жителям приходится поспешно, по бросовым ценам распродавать стройматериалы, оставшиеся после сноса их домов, а также большую часть имущества, так как унести с собой всё это не представляется возможным.

«Нам даже не дали время для того, чтобы мы сами могли разобрать наши дома на стройматериалы. Представители местной администрации вручают извещение и стоят над тобой, требуя срочно освободить жилище. В холодные дни, в таких условиях не то, что разобрать дом, еле успеваешь собрать самое необходимое», – рассказал Бекдурды ага, у которого на прошлой неделе разрушили дом.

Вместо снесенных домов жителям предлагают квартиры в жилых массивах Мир-7 и Коши. Но так как, нет определенных и ясных критериев для выделения нового жилища, многим семьям предлагают пока пожить у родственников. В то же время, семья, которым повезло получить квартиры в жилом массиве Мир-7, рассказывают, что новые жилища не совсем пригодны для проживания. «В том доме, где нам дали квартиру, как выяснилось еще недостроена котельня. Посреди зимы отопление квартиры будет дополнительной заботой. Необходимо будет приобрести электрические печи», – говорит Алтынай дайза.