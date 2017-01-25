Сообщается о возможном выходе на свободу популярного туркменского певца, арестованного по обвинению в хранении наркотиков

Популярный туркменский певец Назир Хабибов, возможно, вышел на свободу. О том, что певца, отбывавшего длительное тюремное наказание, выпустили на свободу сообщается на видео, размещенном 20 января на портале YouTube, сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода»).

На видео, опубликованном на канале Turkmen TW, запечатлен сам Назир Хабибов. Певец поздравляет окруживших его людей с Новым Годом. А толпа, обступившая его просит певца «от имени мужиков улицы Ангара» спеть песню.

На улице Ангар в Ашхабаде, больше известном среди тукменистанцев как Хитровка, находится тюремное учреждение.

На просьбы спеть песню Хабибов вежливо отвечает: «Даст Бог, спою. А сейчас я вас всех, мужиков и жителей Хитровки поздравляю, желаю здоровья!».

На видео также видны люди в военной форме, похожей на униформу тюремных надзирателей. А также автомобиль, видимо, приехавший встретить вышедшего на свободу певца. Но видео обрывается, и не ясно, сел ли Хабибов в автомобиль.

«Азатлык» пока не смог подтвердить информацию об освобождении Назира Хабибова.

Самый популярный в Туркменистане певец был арестован по обвинению в хранении наркотиков в августе прошлого года. В октябре появилось сообщение о суде над Хабибовым, на котором его признали виновным и приговорили к 12 годам тюремного заключения. Также были сообщения, что певец приговорен к 15 годам.

Государственное телевидение Туркменистана в октябре прошлого показало репортаж о взятых с поличным наркодельцах, среди которых был и Назир Хабибов. В этой передаче Назир Хабибов осуждая свои действия, признавался, что «неоднократно использовал наркотические вещества».