Комиссар ООН: Приговор суда Аскарову вызывает обеспокоенность и указывает на недостатки судебной системы

Приговор суда в Кыргызстане, оставившего в силе пожизненный срок в отношении Азимжана Аскарова, вызывает глубокую обеспокоенность и указывает на недостатки судебной системы страны. Об этом сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хуссейн. Текст его заявления опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Приговор суда прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека, который установил, что Аскаров был незаконно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и был лишен возможности надлежащим образом подготовиться к защите, – сказал Зейд. – Несмотря на неоднократные заявления о приверженности властей Кыргызстана поддерживать международные стандарты справедливого правосудия и решительно расследовать заявления о пытках, данный судебный процесс наглядно показал недостатки в судебной и правоохранительной системах страны».

«Вызывает большое сожаление, что вопросы, отмеченные Комитетом по правам человека, получили недостаточное внимание во время последнего судебного разбирательства, и что суд не расследовал заявления о пытках Аскарова», – сказал Верховный комиссар.

«Я вновь напоминаю о призыве Комитета по правам человека ООН отменить приговор Аскарова и призываю Кыргызстан провести беспристрастное, объективное и тщательное расследование и судебное разбирательство в целях установления справедливости для всех», – добавил Зейд.

Напомним, судебная коллегия Чуйского областного суда по делу Азимжана Аскарова 24 января оставила в силе решение Базар-Коргонского районного суда – пожизненное лишение свободы.

Суд указал, что показаниями свидетелей и пострадавших вина Аскарова была доказана. Также факты применения пыток и заявления о неправильном осуществлении следствия не подтвердились.

Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием Аскарова в тяжелых условиях.