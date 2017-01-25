Объявлены претенденты на премию «Оскар»

В Лос-Анджелесе начали объявлять первых претендентов на награды Американской киноакадемии «Оскар».

В категории «Лучший фильм» претендуют:

«Ла-Ла Лэнд»,

«Прибытие»,

«Ограды»,

«По соображениям совести»,

«Любой ценой»,

«Лев»,

«Лунный свет»,

«Манчестер у моря»,

«Скрытые фигуры».

В категории «Лучший актер»:

Кейси Аффлек («Манчестер у моря»),

Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»),

Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»),

Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»),

Дензел Вашингтон («Ограды»).

«Лучший актер второго плана»:

Махершала Али («Лунный свет"),

Джефф Бриджес («Любой ценой»),

Лукас Хеджес («Манчестер у моря»),

Дев Патель («Лев»),

Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

«Оригинальный сценарий»:

«Ла-Ла Ленд»,

«Манчестер у моря»,

«Лобстер»,

«Любой ценой»,

«Женщины XX века».

«Лучший режиссер»:

Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»),

Дени Вильнев («Прибытие»),

Мэл Гибсон («По соображениям совести»),

Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»),

Барри Дженкинс («Лунный свет»).

«Лучшая женская роль»:

Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»),

Изабель Юппер («Она»),

Рут Негга («Лавинг»),

Натали Портман («Джеки»),

Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

«Лучшая актриса второго плана»:

Виола Дэвис («Ограды»),

Наоми Харрис («Лунный свет»),

Николь Кидман («Лев»),

Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»),

Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).

«Лучшая операторская работа»:

«Ла-Ла Ленд»,

«Прибытие»,

«Лев»,

«Лунный свет»,

«Молчание».

«Лучший анимационный фильм»:

«Зверополис»,

«Кубо».

«Легенда о самурае»,

«Моана»,

«Жизнь цуккини»,

«Красная черепаха».

Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист претендентов на «Оскар» за «лучший иностранный фильм», в число итоговых номинантов не попал.

Церемония вручения премий «Оскар» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.