Объявлены претенденты на премию «Оскар»
В Лос-Анджелесе начали объявлять первых претендентов на награды Американской киноакадемии «Оскар».
В категории «Лучший фильм» претендуют:
«Ла-Ла Лэнд»,
«Прибытие»,
«Ограды»,
«По соображениям совести»,
«Любой ценой»,
«Лев»,
«Лунный свет»,
«Манчестер у моря»,
«Скрытые фигуры».
В категории «Лучший актер»:
Кейси Аффлек («Манчестер у моря»),
Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»),
Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»),
Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»),
Дензел Вашингтон («Ограды»).
«Лучший актер второго плана»:
Махершала Али («Лунный свет"),
Джефф Бриджес («Любой ценой»),
Лукас Хеджес («Манчестер у моря»),
Дев Патель («Лев»),
Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).
«Оригинальный сценарий»:
«Ла-Ла Ленд»,
«Манчестер у моря»,
«Лобстер»,
«Любой ценой»,
«Женщины XX века».
«Лучший режиссер»:
Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»),
Дени Вильнев («Прибытие»),
Мэл Гибсон («По соображениям совести»),
Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»),
Барри Дженкинс («Лунный свет»).
«Лучшая женская роль»:
Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»),
Изабель Юппер («Она»),
Рут Негга («Лавинг»),
Натали Портман («Джеки»),
Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).
«Лучшая актриса второго плана»:
Виола Дэвис («Ограды»),
Наоми Харрис («Лунный свет»),
Николь Кидман («Лев»),
Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»),
Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).
«Лучшая операторская работа»:
«Ла-Ла Ленд»,
«Прибытие»,
«Лев»,
«Лунный свет»,
«Молчание».
«Лучший анимационный фильм»:
«Зверополис»,
«Кубо».
«Легенда о самурае»,
«Моана»,
«Жизнь цуккини»,
«Красная черепаха».
Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист претендентов на «Оскар» за «лучший иностранный фильм», в число итоговых номинантов не попал.
Церемония вручения премий «Оскар» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе.