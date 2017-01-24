В Таджикистане штрафуют за посещение подростками интернет-кафе в позднее время

Сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 30 подростков и молодых людей, которые просиживали в интернет-кафе в позднее время. По данным МВД Таджикистана, все они были задержаны во время игр на компьютерах в интернет-кафе в результате спецрейда на территории столичного района Сино.

Правоохранители отмечают, что после разъяснительных бесед молодые люди были отпущены, а вот их родители привлечены к административной ответственности за нарушение закона об ответственности родителей за воспитание и обучение детей. В отношении владельцев интернет-центров, которые допустили подростков к играм насильственного характера, подготовлен нормативный акт.

Двумя неделями ранее сотрудники МВД предупреждали владельцев интернет-кафе и букмекерских контор, чтобы те не допускали в свои заведения школьников. В случае выявления подобных фактов хозяева данных точек будут оштрафованы.

Такое решение правоохранительных органов принято после очередного случая поножовщины в Душанбе, закончившейся смертью двух школьников. Драка произошла в ночь на 3 января этого года между молодежью 102 и 103 микрорайонов столицы Таджикистана. Следствие установило, что молодые люди были постоянными посетителями интернет-кафе и играющие подростки переняли характеры персонажей, задействованных в играх насильственного характера. Эксперты не раз отмечали, что такие игры представляют особую опасность для неокрепшей психики подростковю.

Недавно правоохранительное ведомство заявило, что по факту поножовщины задержаны 13 человек, еще двое человек находятся в розыске. По словам министра внутренних дел страны Рамазона Рахимзода, в связи с произошедшим инцидентом было опрошено около 500 человек. Он уверен, что в произошедшем на 55% виновны сотрудники милиции, которые не провели профилактических мер, а также родители и школа.