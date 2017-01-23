Трамп пригласил Биньямина Нетаньяху посетить Вашингтон

Белый дом заявил, что переговоры о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим находятся «в самой начальной стадии». 22 января Трамп разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После разговора израильский премьер сообщил, что принял приглашение Трампа посетить Вашингтон в феврале. По словам Нетаньяху, телефонный разговор был «очень теплым».

Дональд Трамп ранее, во время избирательной кампании, заявлял о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Западные агентства отмечают, что такой шаг мог бы вызвать недовольство палестинцев и правительств арабских стран региона.

Мэр Иерусалима Нир Баркат заявил в воскресенье, что приветствует намерение администрации Трампа перенести посольство. Вице-мэр Иерусалима Меир Тургеман в интервью израильскому радио сказал, что вопрос о посольстве ранее не мог рассматриваться из-за критической позиции президента Барака Обамы к расширению израильских поселений на оккупированных территориях.