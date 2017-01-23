На кыргызско-таджикском участке границы усилен режим охраны

Ситуация в селе Кок-Таш Баткенской области на границе Кыргызстана и Таджикистана стабильная, ночь прошла спокойно. Сотрудники силовых органов продолжают нести службу в усиленном режиме, сообщил аким Баткенского района Кенеш Салихов.

По словам акима, ночью 21 января в милицию села Кок-Таш обратились сотрудники правоохранительных органов Таджикистана с заявлением об избиении таджикского гражданина. При проверке информация не подтвердилась. На следующий день якобы пострадавший гражданин и несколько его односельчан собрались возле здания айыл окмоту. На встречу с ними вышла глава села Разия Осорова, которая, по ее словам, была избита. На данный момент Осорова находится в больнице.

Как сообщает Погранслужба Кыргызстана, подразделения ГПС КР несут службу в штатном режиме, обстановка на кыргызко-таджикском участке государственной границы в настоящее время стабильная. По данным ведомства, 22 января в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошел инцидент между молодежью приграничных территорий двух республик. Словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в закидывание друг друга камнями. По предварительным данным, в ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств.

В тот же день конфликт был улажен. В настоящее время обстановку на приграничных территориях контролируют представители органов местной власти, сотрудники милиции двух государств.

В этот же день незамедлительно состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, по результатам которой стороны приняли решение продолжить несение службы в штатном режиме, принять все меры по урегулированию обстановки на границе мирным путем, а также провести расследование причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Стороны также решили активизировать разъяснительную работу с населением приграничных районов.