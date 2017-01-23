В Сурхандарье предприниматель скончался вскоре после задержания

20 января в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области предприниматель Муродилла Омонов скончался вскоре после задержания сотрудниками милиции. По словам его родственников, милиция остановила машину предпринимателя, когда тот возвращался со свадьбы. После определения у водителя состояния алкогольного опьянения, сотрудники правоохранительных органов задержали Омонова. Однако спустя несколько часов матери предпринимателя Кароматхон Кадыровой сообщили, что ее 33-летний сын Муродилла скончался от сердечного приступа.

В беседе с репортером «Озодлика» мать 33-летнего предпринимателя Муродиллы Омонова Кароматхон Кадырова говорит, что в тот злополучный день, приблизительно в 9 часов вечера она видела своего сына живым и здоровым в РОВД Джаркурганского района. Однако, по словам пожилой женщины, спустя несколько часов, в 23:30 ей сообщили, что ее сын Муродилла скончался от сердечного приступа – инфаркта миокарда:

– Они говорили мне, что отпустят его через два часа. Но после 11 часов ночи, когда его все-таки не выпустили, я позвонила в «02». Там мне заявили, что моего сына увезли с сердечным приступом в районную больницу. Когда мы приехали в больницу, возле здания стояли более 50 человек, около 100 милиционеров, – рассказывает нашему репортеру мать скончавшегося сурхандарьинского предпринимателя Кароматхон Кадырова.

По словам руководителя Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова, который изучил случай внезапной смерти Муродиллы Омонова, через 15 дней его родственникам будет выдано заключение эксперта по судебно-медицинскому исследованию трупа.

В разговоре с «Озодликом» Кароматхон Кадырова жалуется, что УВД Сурхандарьинской области, РОВД и прокуратура Джаркурганского района не предоставляют ей точной информации о причине внезапной смерти ее сына. Женщина через нашу редакцию обращается к президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву с просьбой взять под личный контроль данное дело.

Родственники Муродиллы Омонова отправили в редакцию «Озодлика» фотографию, на которой запечатлен покойный после выдачи его тела из морга. Семья Омонова уверена, что мужчина скончался в результате пыток, а не вследствие сердечного приступа, так как после выдачи его тела они заметили, что правая бровь Муродиллы была разбита в кровь.

По данным Комитета ООН против пыток, применение пыток в Узбекистане, в частности, во время предварительного заключения, носит систематический характер.

Согласно поступившим в Комитет жалобам, некоторые задержанные умирают в результате пыток в милицейских участках.

Напомним, что осенью 2015 года в следственном изоляторе правоохранительных органов Бухарской области скончался 44-летний местный предприниматель Ильхом Ибодов.

После того, как тело Ибодова было передано его родственникам, они зафиксировали на теле покойного многочисленные следы от пыток.

Однако узбекские власти категорически отрицают наличие систематических пыток в СИЗО и тюрьмах страны.

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