В Узбекистане под амнистию попали 39,7 тысячи человек

Под действие постановления Сената Олий Мажлиса Узбекистана об амнистии, принятого 12 октября 2016 года, попали 39 тысяч 748 человек. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на газету «Правда Востока».

От наказания освобождены 5408 женщин, 893 молодых человека, которым в момент совершения преступлений не исполнилось 18 лет, и 1045 человек старше 60 лет.

В акте об амнистии предусмотрено освобождение от наказания инвалидов первой и второй группы, а также лиц, которые в течение не менее одного года до вступления в силу постановления об амнистии были признаны больными, страдающими заболеваниями, препятствующими отбытию срока наказания. Согласно этому пункту амнистировано 144 человека.

Другими пунктами акта об амнистии предусмотрено освобождение заключенных, получивших наказание в виде лишения свободы, или сокращение на определенную часть неотбытого срока.

В статье отмечается, что судами совместно с органами прокуратуры, внутренних дел, здравоохранения и другими структурами ведется соответствующая работа с амнистированными. Те из них, кто страдает туберкулезом и состоит на диспансерном учете первой и второй группы, направляются в специальные медицинские учреждения. Одинокие лица помещаются в дома «Саховат» или «Мурувват». Несовершеннолетние находятся под контролем родителей или органов опеки и попечительства, в необходимых случаях направляются в специальные учебные заведения.