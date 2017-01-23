Туркменистан вводит новые лимиты по «бесплатной» воде

В Туркменистане утвержден лимит на объёмы водопользования потребителями в 2017 году. Официальное распоряжение подписано главой государства на расширенном заседании правительства 13 января.

Сообщается, что данная мера осуществляется в рамках Кодекса Туркменистана «О воде» с целью бережного использования водных ресурсов страны. Вода, наряду с газом и электричеством, входит в список государственных льгот, предоставляемых населению Туркменистана с начала 1990 годов.

Но на протяжении более двух десятков лет население столицы, всех регионов страны испытывает проблемы, связанные с обеспечением и качеством воды. Многие жители регионов из-за отсутствия питьевой воды, вынуждены покупать как питьевую воду, так и воду для хозяйственных нужд.

В частности, население в частном порядке сооружает специальные хранилища для хранения воды. Жители сел зачастую привозят воду при помощи специальной техники из близлежащих водоемов. Также сообщается о случаях отбора воды из централизованных магистральных водопроводов. По словам местных жителей, в Балканской области стоимость привозной воды, составляет 90-100 манатов за 5-7 тонн.

Впервые лимиты на водопользование были установлены в 2015 году. Согласно постановлению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, была определена бесплатная суточная норма потребления воды на душу населения, в размере 250 литров. Размер новых лимитов на объёмы водопользования потребителями в 2017 году в официальных сообщениях не уточняется.