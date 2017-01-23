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Новости

Трамп «признает права» тех, кто протестовал против него

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «признает права» сотен тысяч людей по всему миру, которые протестовали вместе с «Маршем женщин» в Вашингтоне, организованном против него.

«Мирные протесты являются отличительной чертой нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю права людей выражать свои взгляды», – заявил Трамп утром 22 января в своем твиттере.

Тональность твита отличалась от прежнего саркастического твита, которого он послал несколько часов ранее: «Вчера смотрел протесты, но был под впечатлением, что выборы состоялись только что. Почему эти люди не голосовали? Знаменитости сильно вредят делу!?»

Твиты были первыми комментариями администрации Трампа о более чем 1 миллионе человек, которые, по разным оценкам, вышли на марши в Вашингтоне и других городах в Соединенных Штатах и во всем мире 21 января, после того, как Трамп был приведен к присяге как 45-й президент США.

По разным оценкам, митинг женщин в Вашингтоне привлек больше людей, чем церемония инаугурации, состоявшаяся в здании Капитолия.

Сообщения прессы о том, что на первой инаугурации президента Барака Обамы было больше людей, чем у Трампа, привело к резкой реакции со стороны пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который обвинил СМИ в ложной информации о количестве собравшихся.

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