В Кыргызстане 15 мая будет отключено аналоговое телевещание, произойдет полный переход страны на цифровое телерадиовещание. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма. Отечественным телерадиокомпаниям, операторам вещания официально сообщили об отключении.

Согласно информации, цифровым телерадиовещанием охвачено 95% населения страны, которое может принимать сигнал цифрового телерадиовещания. С переходом на цифровое ТВ жители всех регионов страны получат доступ к 13 телеканалам социального пакета, перечень которых был утвержден правительством.

Как сообщается, в целях своевременного подключения к цифровому ТВ отдаленных горных населенных пунктов при содействии местных властей устанавливаются автоматические телевизионные ретрансляторы.

Республика начала переход на цифровое вещание с июня 2016 года.