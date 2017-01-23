Узбекистанец упал с небоскреба «Москва-Сити», делая селфи (видео)

28-летний узбекистанец погиб после падения из здания телеканала «Звезда», где он производил уборку. Также СМИ сообщают о смерти еще одного гражданина Узбекистана, который упал с небоскреба «Москва-Сити», делая опасное селфи.

Уборка на крыше закончилась трагически

18 января один из промышленных альпинистов, приглашенный для очистки крыши здания федерального телеканала «Звезда» от снега и льда, сорвался вниз и погиб. СМИ сообщают о том, что погибший был 28-летним гражданином Узбекистана.

Трагедия в здании телеканала, расположенного на проспекте Мира в Москве, произошла в час дня.

– Альпинист, чистивший крышу от снега, попытался очистить место, до которого не доставала его рука. Но так как спасательный ремень ему мешал, он решил снять его. Из-за скользкости парень не смог удержать равновесие и упал с крыши здания высотой в 10 этажей, – сообщила «Озодлику» сотрудница Управления внутренних дел по Северному административному округу города Москвы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения промышленного альпиниста, имя которого полиция не разглашает.

Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь. Мужчина сразу же скончался после падения с большой высоты.

Полиция предполагает, что причиной трагедии стало несоблюдение правил техники безопасности.

Смертельное селфи

Следственный комитет Москвы проводит проверку по факту гибели 18-летнего узбекистанца, который упал со смотровой площадки башни, которая является частью комплекса «Москва-сити».​

По данным Следственного комитета, 14 января 2017 года на автостоянке комплекса «Москва-сити» было обнаружено тело молодого человека, упавшего с большой высоты. Парень скончался на месте.

По предположениям следствия, парень мог покончить с собой, выпрыгнув с большой высоты.

Однако, как пишут российские СМИ, 18-летний узбекистанец упал со смотровой площадки небоскреба во время селфи. Сообщается, что гражданин Узбекистана работал сварщиком в здании «Москва-сити».

По словам очевидцев, на смотровую площадку парень пришел с отцом, который стоял рядом с сыном во время «смертельного селфи».

Следствие изучает причину гибели узбекистанца.

Стоит отметить, что это не первый случай гибели трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в здании международного бизнес-центра «Москва-сити».

В апреле прошлого года с 100-го этажа «Москва-сити» упал гражданин Узбекистана 1994 года рождения, который проводил сварочные работы в здании комплекса.

Ровно 2,5 года назад из строящегося комплекса «Москва-Сити» упала подвесная люлька с рабочими. В результате погиб 21-летний узбекский мигрант Гуломжон Эркаев, еще шестеро рабочих из Узбекистана были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

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