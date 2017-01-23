Создание народных приемных обойдется Узбекистану в 14,6 млрд сумов

На создание в каждом районе и городе республики народных приемных из государственного бюджета планируется выделить 14,6 миллиарда сумов, сообщает Sputnik Узбекистан.

Об этом говорится в проекте стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана до 2021 года. При этом мероприятия по открытию в регионах страны народных приемных планируется завершить в первом квартале этого года.



Согласно документу, ответственными за это дело назначены Совет министров Каракалпакстана, хокимияты Ташкента и областей, Генеральная прокуратура и Министерство финансов. Отметим, что инициативу создания в каждом районе и городе народных приемных выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во время выступления на торжественном собрании в честь 24-летия Конституции страны. По его мнению, исходя из основных целей и задач объявленного «Года диалога с народом и интересов человека» необходимо кардинально пересмотреть подход к взаимоотношениям государственных органов и граждан.

Недавно президент Мирзияев потребовал от глав Олий Мажлиса Нурдинжона Исмаилова и Нигматуллы Юлдашева с 1 февраля выезжать в регионы и на основе личного изучения положения дел оказывать практическую помощь в решении насущных проблем населения. Президент республики поручил им обеспечить эффективную организацию деятельности народных приемных президента в каждом районе и городе, а также виртуальной приемной главы государства.



