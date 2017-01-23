На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел конфликт между местной молодежью. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») 22 января сообщила глава села Кок-Таш Разия Осорова.

По ее словам, в 17:00 на границе с двух сторон собрались молодые люди, туда прибыли представители местных властей для переговоров. Но, как отмечает Осорова, ее избили граждане Таджикистана и конфликт приобрел более массовый характер – на месте начали собираться люди.

На место прибыли сотрудники спецподразделения УВД области. Они наблюдали за ситуацией. Осорова получила травмы, ее увезли в больницу.

Аким Баткенского района Кенеш Салихов сообщил «Азаттыку», что ситуация стабилизировалась. «На месте есть люди, но они скоро разойдутся. Милиция наблюдает за ситуацией», – сообщил Салихов 22 января.

О причинах конфликта пока ничего неизвестно.

Государственная пограничная служба пока не располагает информацией о происшествии.