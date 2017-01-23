В Астане идет подготовка к предстоящей встрече по Сирии

В Астане идет подготовка к многосторонней встрече по Сирии, проводимой с участием России, Сирии и Ирана и намеченной на понедельник. Делегации работают над документом, который должен закрепить прекращение огня между силами президента Сирии Башара Асада и оппозиционными группировками.

Соединенные Штаты будут представлены на переговорах послом США в Казахстане Джорджем Кролом. Будет также присутствовать Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистурой, который назвал конференцию «хорошей инициативой».

Сирийская оппозиция направляет делегацию из 50 человек. Источник в рядах сирийской оппозиции сообщил агентству Интерфакс, что его делегация недовольна тем, что в правительственной делегации Сирии преобладают политики, а не военные, как это было согласовано.

Считается, что прямые переговоры в Астане между сирийской оппозицией и правительством маловероятны. Переговоры проходят в то время, когда сирийское правительство усилило свои позиции, отбив оплот оппозиции, город Алеппо, при поддержке России.

Оппозиция раздроблена после потери Алеппо и гибели нескольких ей видных лидеров. Попытки объединить различные умеренные и экстремистские группировки не дали результатов.