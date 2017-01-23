Тереза Мэй 27 января встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не побоится выразить несогласие с президентом США Дональдом Трампом в случае, если сочтет его слова неприемлемыми. Агентство Reuters сообщило, что визит британского премьера в США запланирован на ближайшую пятницу. По словам Мэй, она обсудит с Трампом будущее торговых отношений между Великобританией и США, а также проблемы НАТО и борьбы с терроризмом.

В связи с прошедшими в США в субботу, 21 января, массовыми акциями протеста против Дональда Трампа и особенно его высказываний в отношении женщин Тереза Мэй заявила Би-би-си, что некоторые комментарии президента США считает «недопустимыми». Она уточнила, что речь идет о тех словам Трампа, за которые он был вынужден сам извиниться.

Во время предвыборной президентской кампании Дональд Трамп неоднократно произносил в адрес женщин бестактные или оскорбительные слова, за которые позднее извинился.