Боевики «ИГ» подарили Машарипову трех жен в качестве «награды» за нападение на ночной клуб в Стамбуле

Экстремистская группировка «Исламское государство» подарила выходцу из Узбекистана Абдулкадыру Машарипову трех жен в качестве награды за нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, где в ночь на 1 января были застрелены десятки людей. Об этом 19 января сообщило турецкое издание «Хурриет» («Hurriyet»).

«Если б я был султан...»

16 января в квартире в стамбульском районе Эсенюрт вместе с узбекистанцем Абдулкадыром Машариповым были задержаны еще три женщины – Дина А. из Сенегала, Али Джамиль Мухаммад из Ирака и Айша М. из Сомали. Машарипов заявил полицейским, что со всеми тремя он заключил никях (брачный договор по правилам шариата – Ред.)

В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле.

Как пишет турецкое издание «Haberler», во время допроса сотрудники отдела по борьбе с терроризмом стамбульской полиции спросили Машарипова о том, почему он совершил нападение на ночной клуб Reina, на что мужчина ответил следующее: «Я напал в туда, потому что они были кафирами».

Приказ о совершении теракта поступил из Ракки

34-летний террорист по прозвищу Абу Мухаммад Хурасони также признался в том, что приказ о нападении на ночной клуб он получил по мобильному телефону от «эмира» «ИГ» из сирийского города Ракка.

В ходе показания Машарипов признался, что вначале планировал совершить теракт в новогоднюю ночь на стамбульской площади «Таксим». Однако из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба Reina.

«Reina подходила для совершения операции, однако я не знал о том, как выглядит клуб изнутри. Об этом я сообщил человеку, приказавшему мне совершить теракт. После «эмир» из Ракки отправил мне видео, на которых запечатлена внутренняя часть клуба. Я несколько раз пересмотрел это видео. После тщательного изучения внутреннего плана, я поехал в район Зейтинбурну, захватил с собой оружие, бомбу ручной работы и совершил нападение», – признался Абдулкадыр Машарипов.

Турецкая полиция предполагает, что эти видеоснимки были получены боевиками из сайта ночного клуба Reina и страницы клуба в социальных сетях.

Ферганец, перешедший из «Аль-Каиды» в ИГИЛ

Машарипов признался, что приехал в Турцию из Ирана в январе 2016 года, некоторое время он жил в городе Конья, затем получил приказ от боевиков «Исламского государства» совершить теракт в Стамбуле.

В результате вооруженного нападения 1 января на стамбульский ночной клуб Reina погибло 39 человек, 65 было ранено. Среди погибших – граждане восьми стран. Ответственность за нападение на ночной клуб взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Ранее турецкое агентство «Anadolu» сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов является выходцем из узбекского города Коканд, который он покинул шесть лет назад и уехал в Афганистан. Помимо этого, Машарипов был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за своего членства в террористической организации. Как сообщило турецкое агентство, спецслужбы Узбекистана тесно сотрудничают с турецкими коллегами по делу Машарипова и заявили о своей готовности предоставить им имеющиеся в их распоряжении данные о действиях террориста.

По сообщениям СМИ, во время своего пребывания в Афганистане Машарипов принял решение перейти из «Аль-Каиды» в ряды террористической группировки «ИГ».

Не взорвавшаяся бомба

Во время допроса он признался, что приехал в Стамбул для совершения террористического акта. По словам Машарипова, он осознал, что его ручная бомба была шумовой после того, как она не взорвалась. После этого он решил скрыться с места проишествия.

Перед тем, как совершить теракт Абдулкадыр Машарипов попрощался со своей женой и двумя детьми, проживавшими в стамбульском районе Малтепе. Из этого можно понять, что террорист готовился совершить самоподрыв в ночном клубе.

После вооруженного нападения Машарипов связался с боевиками «ИГ» в Ракке. По его словам, давший ему приказ «эмир» пообещал помочь ему бежать из Турции. Однако Машарипов не успел покинуть территорию страны, он был задержан в ходе спецоперации в спальном районе Эсенюрт на окраине Стамбула.

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