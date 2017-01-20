Туркменская полиция допрашивает стоящих в очередях за сигаретами

Полиция северного региона Туркменистана Дашогуза допрашивает людей, стоящих в очередях за сигаретами.

Полиция охотится за курильщиками

Как сообщают источники радио «Азатлык», местная полиция выборочно задерживает и допрашивает, стоящих в многолюдных очередях людей, интересуясь тем, для кого они приобретают сигареты.

«Меня буквально вытащили из очереди, затем в отделении полиции разговаривали грубо. Несмотря, на то, что я сообщил, что покупаю сигареты для себя лично, начали мне угрожать, как будто бы меня поймали с поличным», – рассказал житель Куняургенча Перхат источнику «Азатлыка» в регионе.

По его словам, также, полиция интересовалась, тем, где еще продаются сигареты.

Напомним, в Туркменистане импорт и реализация сигарет осуществляется под государственным контролем. Официальное разрешение на продажу табака имеют только государственные магазины.

Существует и нелегальный оборот табачной продукции, «на черном рынке» цены на сигареты в несколько раз превышают установленные государством.

«Стоит полиции увидеть, что кто-то курит сигареты, которые отличаются от тех, что продаются в государственных магазинах, тут же останавливают и требуют сообщить место, где сигареты были куплены. В случае отказа, угрожают отправить в тюрьму за контрабанду табака», – сообщил Перхат.

Госслужащие «​под наблюдением»​

По словам местных жителей, сотрудников бюджетных организаций, замеченных в очередях за сигаретами, также допрашивает полиция.

Преподаватель средней школы №40 района имени Сапармурада Туркменбаши, буквально на следующий день после приобретения сигарет, в одном из государственных магазинов был вызван в полицейский участок.

«В полиции мне сказали, что этот год проходит под девизом здоровья и благоденствия и добавив, «а ты, что же против государственной политики», накричали на меня», – рассказал 50-летний учитель районной школы.

В декабре государственные учреждения Туркменистана потребовали от своих сотрудников избегать очередей за дефицитными продуктами и сигаретами, предупредив, что, те, кого заметят в очередях будут уволены.

По словам представителей региональной полиции Дашогуза, существует официальное распоряжение по выявлению и сотрудников государственных учреждений, появляющихся в очередях.

«От нас требуют ежедневно допоздна просматривать видео записи камер, расположенных перед магазинами. Мы должны выявлять сотрудников госучреждений, затем проводить беседы, если нужно пригрозить, чтобы они в очередях не появлялись», – рассказал «Азатлыку» на условиях анонимности, сотрудник региональной полиции.

С середины 2016 года продажа табака в стране неоднократно полностью прекращалась, возобновление продажи сопровождалось многолюдными очередями и введением новых правил, ограничивающих возможности населения в приобретении сигарет.

В частности, был введен запрет на продажу сигарет женщинам.

В городе Туркменбаши на западе Туркменистана, женщинам при покупке сигарет необходимо предъявлять медицинскую справку о зависимости от табака.

С начала января, вслед за очередным полным прекращением продажи табачных изделий, торговля сигарет осуществляется в течение одного-двух часов и сопровождается многолюдными очередями.

В очередях за сигаретами, также продуктами питания, присутствуют сотрудники полиции и служб безопасности, как в форме, так и в штатском. Иногда возникают споры и драки.

Результат антитабачной политики

Запретительные меры привели к распространению нелегального выращивания табака, а также использования махорки, изготовленной из низкокачественного табака с добавлением различного растительного сырья, нередко вредного для здоровья.

После подписания в 2011 году Туркменистаном рамочной Конвенции Всемирной Организации Здравоохранения «По борьбе с табаком», в стране начались ограничения на реализацию табачной продукции.

В то же время, как отмечают наблюдатели, сохраняется недостаток в медицинской и психологической помощи населению для избавления от табачной зависимости. Также, сообщается, что замещающие табак специальные медицинские препараты населению не доступны.

По данным ВОЗ Туркменистан занимает самое последнее место в мире по числу курящих и только 8 процентов населения употребляют табак.

2015 году Туркменистан объявил о стремлении стать первой страной в регионе, где распространенность курения среди взрослого населения составит менее 5 процентов, также страна взяла на себя обязательства по достижению статуса страны свободной от табака к 2025 году.

Данных по количеству курящих в стране, а также статистики отражающей ситуацию с табакокурением в целом, правительственные органы и организации сферы здравоохранения Туркменистана не публикуют.

Материал «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода»)