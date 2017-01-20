Бишкекчанин получил от граждан Турции $4,8 тысячи, пообещав помощь в получении гражданства КР

В Бишкеке по обвинению в мошенничестве задержан 46-летний Дмитрий Ким, который получил от граждан Турции крупную сумму денег, пообещав помочь получить вид на жительство и гражданство Кыргызстана. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

По ее данным, в феврале 2016 года он получил от гражданина Турции Ч. И. 1,5 тысячи долларов, сказав, что может помочь в оформлении вида на жительство. В мае того же года он получил также 1,5 тысячи долларов за помощь в получении кыргызского гражданства.

Гражданство третьего потерпевшего не указывается: 18 января 2017 года он отдал 1,8 тысячи долларов за оформление документов для паспорта.

В милиции добавили, что Дмитрий Ким, представлялся директором фирмы «Ак-Азат», после получения денег он скрывался.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием» УК КР. Д. Ким водворен в СИЗО-1.