В Петербурге арестовали гражданина Таджикистана, обвиняют в создании ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в четверг заключил под стражу гражданина Таджикистана Фархода Нурматова. Он обвиняется в организации местной ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Нурматов был задержан накануне, 18 января. Он проходил по делу о деятельности террористической ячейки как свидетель, но позже стал подозреваемым по части 2 статьи 205.5 УК РФ (терроризм, совершенный группой лиц). Суд арестовал его до 17 марта.

В последние несколько месяцев в Петербурге по уголовным делам, связанным с организацией и участием в «Хизб ут-Тахрир» были задержаны 15 человек. Девять из них уже осуждены.

Одновременно ФСБ предъявила обвинения в создании террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» нескольким жителям Крыма, в основном крымским татарам. По данным адвоката Эмиля Курбединова, ФСБ обвиняет Вадима Сирука в совершении преступления предусмотренного ст. 278 Уголовного Кодекса России: «ФСБ считает, что Вадим готовил с группой лиц насильственный захват власти в России и насильственное изменение конституционного строя», – рассказал юрист.

Первых четверых обвиняемых по крымскому делу «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другая группа крымских татар, которых также обвиняют по статье 205 УК РФ могут быть предъявлены аналогичные обвинения, была задержана 12 октября в поселках Строгоновка и Каменка недалеко от Симферополя.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения») была основана в 1953 году в Палестине. Организация запрещена в России, Германии, Казахстане, Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, а также во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. В Украине до аннексии Крыма организация запрещена не была, но с 2014 года члены организации в Крыму оказались вне закона и начали преследоваться российскими правоохранительными органами за терроризм.

В сентябре 2016 года четверо крымских татар получили по делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму от пяти до семи лет тюрьмы.

Представители исламской политической организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате.