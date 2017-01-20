Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Тегеране рухнул самый высокий в стране небоскреб – погибли пожарные (видео)

Спасатель помогает раненому в результате пожара и обрушения торгового центра в Тегеране, 19 января 2017 года.

Спасатель помогает раненому в результате пожара и обрушения торгового центра в Тегеране, 19 января 2017 года.

В столице Ирана во время пожара обрушилось 17-этажное здание, под его обломками могли погибнуть более 20-ти пожарных, пытавшихся потушить пламя. Здание «Пласко» было первым многоэтажным торговым центром, построенным в Иране. На момент окончания работ в 1962 году это строение было самым высоким в Тегеране. В нем располагалось более 400 офисов и мастерских.

В Иране рухнул самый старый небоскреб страны
пожалуйста, подождите
0:01:05
0:00:00 /0:01:05

Арендаторы неоднократно жаловались на нарушения правил пожарной безопасности в здании. Представитель муниципалитета сказал, что власти выписали более 30 предписаний об устранении нарушений.

Back to top
XS
SM
MD
LG