В Тегеране рухнул самый высокий в стране небоскреб – погибли пожарные (видео)

В столице Ирана во время пожара обрушилось 17-этажное здание, под его обломками могли погибнуть более 20-ти пожарных, пытавшихся потушить пламя. Здание «Пласко» было первым многоэтажным торговым центром, построенным в Иране. На момент окончания работ в 1962 году это строение было самым высоким в Тегеране. В нем располагалось более 400 офисов и мастерских.

Арендаторы неоднократно жаловались на нарушения правил пожарной безопасности в здании. Представитель муниципалитета сказал, что власти выписали более 30 предписаний об устранении нарушений.