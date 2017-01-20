Reuters: Путин строит VIP-больницу для себя и ближайших соратников

Кремль планирует строительство эксклюзивной клиники, где будут обслуживаться лично президент Владимир Путин и его ближайшие соратники. Об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомых с проектом.

Клиника в три этажа площадью 12 тысяч квадратных метров будет располагаться на территории нынешней «кремлевской» больницы в Подмосковье (Центральной клинической больницы). Она будет рассчитана на пребывание всего лишь 10 пациентов одновременно и места в ней будут зарезервированы для президента, премьера РФ и нескольких других важных лиц.

Стоимость проекта ориентировочно составит 2,9 миллиарда рублей (48,11 миллиона долларов США). Помимо VIP-палат, которые будут оснащены всем необходимым, в здании также будет бассейн, конференц-зал на 50 человек, несколько комнат для совещаний и помещения для охраны. Две палаты будут иметь площадь чуть меньше 200 квадратных метров каждая. Здание будет оборудовано президентской и правительственной связью.

Пресс-секретарь Управделами президента Елена Крылова подтвердила планы возведения клинико-поликлинического отделения. Решение о его строительстве и проектировании было принято Управлением делами президента в июле 2015 года в соответствии с концепцией развития ЦКБ в 2015-2020 годах. Ранее сам Путин, ссылаясь на «врачей, работающих в ЦКБ», заявил, что «и уровень подготовки кадров, и финансирование, и техника в больнице не удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня. Там нужно многое реформировать».

Путин никогда не жаловался на здоровье, однако президенту РФ уже 64 года, напоминает Reuters. Если он победит на следующих выборах, то останется в Кремле до 2024 года, когда ему исполнится 71 год. Средний возраст его окружение также около 63 лет.

Центральная клиническая больница (ЦКБ) – медицинское учреждение Управления делами президента. Она было создано распоряжением Совета министров СССР в 1947 году для лечения руководства страны и находится на Рублевском шоссе. На участке в 180 гектаров на территории парка «Москворецкий» расположены 12 больничных корпусов на 1200 коек, поликлиника и аптека. В больнице 50 клинических и 20 диагностических отделений, а также 5 лабораторий и поликлиника на 600 посещений в смену. Ежегодно в стационаре получают медицинскую помощь более 50 тысяч больных

В советские времена в ЦКБ не было «случайных» людей, но сейчас с больницей работают несколько страховых компаний, которые направляют в нее больных, помимо государственных чиновников.