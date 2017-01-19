Возглавляемая сыном Рахмона мэрия Душанбе переехала в «президентское» здание

Возглавляемая сыном президента Таджикистана Эмомали Рахмона мэрия Душанбе разместилась в здании, которое в прошлом занимал аппарат президента. Это усилило спекуляции вокруг того, что Рустам Эмомали может стать преемником своего отца на посту главы этого центральноазиатского государства.

Мэрия переехала вскоре после того, как Эмомали Рахмон назначил своего 29-летнего сына Рустама Эмомали мэром таджикской столицы. Главный архитектор Таджикистана Джамшед Ахмадзода подтвердил сообщения местных СМИ о переезде столичной мэрии.

Ахмадзода сказал, что этот шаг носит временный характер и что в центре Душанбе в ближайшее время будет построенное новое здание для администрации города.

64-летний Эмомали Рахмон находится у руля Таджикистана с 1992 года. Многие его близкие родственники (в том числе две его дочери) занимают высокие должности в государственных структурах, другие контролируют прибыльный бизнес. Правозащитные группы утверждают, что Рахмон подавляет своих критиков и не отличается терпимостью к инакомыслию.

Рахмон несколько лет назад перенес аппарат президента в новое здание.