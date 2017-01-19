Бывшему премьер-министру Казахстана Ахметову сократили срок по амнистии

Бывшему премьер-министру и бывшему министру обороны Казахстана Серику Ахметову, осужденному в конце 2015 года по обвинению в коррупции, сократили срок заключения по амнистии, приуроченной к 25-летию независимости страны.

Срок сокращен на одну четвертую часть неотбытого Ахметовым тюремного срока, передают информационные агентства. Сообщается, что срок сокращен по амнистии на один год, семь месяцев и 11 дней. Судебное заседание, на котором было принято решение о сокращении срока заключения, прошло в колонии.

Представление о сокращении срока заключения Ахметову поступило в Абайский районный суд Карагандинской области 11 января. Представление, как сообщали в суде, пришло «из мест лишения свободы» и было подписано начальником учреждения 159/18 в поселке Карабас Карагандинской области, где содержится Серик Ахметов.

Суд в Караганде вынес приговор по «делу Ахметову» в декабре 2015 года. Всего к уголовной ответственности по этому громкому делу привлекался 21 человек, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники Карагандинской области, которых обвиняли в хищениях бюджетных средств. Апелляционная инстанция в марте 2016 года сократила тюремный срок Ахметову до восьми лет, приняв во внимание «чистосердечное раскаяние» бывшего чиновника и возмещение им ущерба государству.

Некоторые фигуранты этого дела вышли в прошлом году на свободу досрочно.