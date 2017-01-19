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Новости

Бывшему премьер-министру Казахстана Ахметову сократили срок по амнистии

Судебный процесс по делу Серика Ахметова. Караганда, 28 августа 2015 года.

Судебный процесс по делу Серика Ахметова. Караганда, 28 августа 2015 года.

Бывшему премьер-министру и бывшему министру обороны Казахстана Серику Ахметову, осужденному в конце 2015 года по обвинению в коррупции, сократили срок заключения по амнистии, приуроченной к 25-летию независимости страны.

Срок сокращен на одну четвертую часть неотбытого Ахметовым тюремного срока, передают информационные агентства. Сообщается, что срок сокращен по амнистии на один год, семь месяцев и 11 дней. Судебное заседание, на котором было принято решение о сокращении срока заключения, прошло в колонии.

Представление о сокращении срока заключения Ахметову поступило в Абайский районный суд Карагандинской области 11 января. Представление, как сообщали в суде, пришло «из мест лишения свободы» и было подписано начальником учреждения 159/18 в поселке Карабас Карагандинской области, где содержится Серик Ахметов.

Суд в Караганде вынес приговор по «делу Ахметову» в декабре 2015 года. Всего к уголовной ответственности по этому громкому делу привлекался 21 человек, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники Карагандинской области, которых обвиняли в хищениях бюджетных средств. Апелляционная инстанция в марте 2016 года сократила тюремный срок Ахметову до восьми лет, приняв во внимание «чистосердечное раскаяние» бывшего чиновника и возмещение им ущерба государству.

Некоторые фигуранты этого дела вышли в прошлом году на свободу досрочно.

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