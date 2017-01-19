Трамп использует Twitter из-за недоверия СМИ

В интервью Fox News 18 января Трамп сказал, что продолжит использовать Twitter и будет публиковать в своем аккаунте по нескольку сообщений в день – как правило, утром – чтобы делать официальные заявления и писать личные комментарии, поскольку не доверяет СМИ.

Избранный президент США Дональд Трамп, часто прибегающий к Twitter’у для донесения своей точки зрения до аудитории, заявил, что ему на самом деле не нравится писать twit-сообщения.

«Я не люблю делать twit’ы. У меня есть другие дела помимо этого, – сказал Трамп, у которого более 20 миллионов фолловеров в Twitter’е. – Но мне приходится иметь дело с очень нечестными СМИ, с очень нечестной прессой. Это мой единственный способ противодействия».

Трамп сказал в интервью Fox News, что он отказался от планов по переносу пресс-корпуса из Белого дома из-за резкого протеста СМИ против этой инициативы.

«Пресса стала сумасшедшей. Я говорю: давайте не будем перемещать. Но некоторые люди из СМИ могут не попасть [в Белый дом]», – заявил Трамп. «Желающих попасть внутрь много, мы просто должны выбрать людей», которым будет разрешено посещать в будущем пресс-брифинги в Белом доме, – сказал избранный президент США.