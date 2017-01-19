Шавкат Мирзияев хочет поскорее распродать государственную собственность

Как сообщила пресс-служба Госкомконкуренции, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал 17 января указ об упрощении и ускорении реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях. По сути, глава Узбекистана хотел бы распродать простаивающую государственную недвижимость бизнесменам на любых условиях, даже отдать даром, сообщает агентство «Фергана».

В частности, председателю Совета министров Каракалпакстана, хокимам (главам администрации) областей и города Ташкента теперь разрешено реализовать нестратегические объекты госсобственности по «нулевой» стоимости, но с принятием инвестиционных обязательств.

Арендаторы, которые произведут модернизацию и капитальный ремонт основных фондов арендуемого объекта, а также создадут новые рабочие места, будут иметь преимущественное право на приобретение этого объекта.

Разрешено заключать договоры купли-продажи государственных объектов при поступлении соответствующего предложения от единственного участника. На оплату выкупных платежей по приватизируемым объектам дается три года.

При продаже на конкурсных торгах гособъектов запрещено истребование от соискателей–резидентов Узбекистана иных документов, кроме заявки и бизнес-плана, а также инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации.

Указ также подразумевает внедрение таких форм реализации гособъектов, как первичное (IPO) и вторичное (SPO) публичное предложение акций населению и субъектам предпринимательской деятельности на фондовой бирже.