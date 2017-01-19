Комментаторов веб-сайтов в Казахстане хотят аутентифицировать

Всех комментаторов к статьям на казахстанских интернет-изданиях министерство информации и коммуникаций (МИК ) Казахстана намерено идентифицировать по их телефонным номерам. Такие поправки заложены в проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Как заявил в Астане руководитель управления мониторинга информационного пространства комитета связи, информатизации и информации МИК Михаил Комиссаров, для публикации какого-то комментария на веб-сайте читателю надо будет ввести свой телефонный номер, и только после получения кода и введения этого кода на сайте читатель сможет оставить свой комментарий.

В МИК говорят, что вокруг конкретных статей не всегда идет однозначное обсуждение и они неоднозначно воспринимаются общественностью.

«В комментариях иногда устраиваются информационные войны и они зачастую приобретают нецивилизованные формы, идут признаки межнациональной розни. Введение такого механизма аутентификации на интернет-ресурсах позволит снизить градус негативных обсуждений и человек, который будет зарегистрировавшись что-то писать в интернет-ресурсе, который имеет доступ к широкой общественности, трижды подумает, прежде чем писать сообщения, которые могут к чему-то побуждать, привести к каким-то последствиям», – говорит Михаил Комиссаров.

Законопроект обещают отправить на рассмотрение депутатов парламента в мае этого года.