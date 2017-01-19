Погиб бывший начальник Генштаба таджикской армии

Министерство обороны Таджикистана подтвердило, что в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Душанбе погиб советник министра, бывший начальник Генштаба таджикской армии, генерал-майор Зариф Шарифзода (Бобокалонов).

По словам Фаридуна Махмадалиева, пресс-секретаря Минобороны Таджикистана, авария произошла вечером 18 января в центре города, в районе Медгородка

Обстоятельства гибели генерала расследуются, но по предварительной версии у Зариф Шарифзода за рулем остановилось сердце. Сидевший рядом с генералом пассажир получил тяжелые увечья и сейчас находится под присмотром врачей. О судьбе водителя «Опеля», с которой столкнулся машина генерала пока ничего не известно. Генерал умер по дороге в больницу.

Генерал-майору Зарифу Шарифзода (Бобокалонову) было 46 лет. В январе 2014 года он был назначен начальником Генштаба и первым заместителем министра обороны Таджикистана. В прошлом году был снят с этих должностей и назначен старшим советником министра обороны.