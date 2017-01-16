Каримову установят памятник на его малой родине

По сообщениям СМИ, для увековечивания памяти первого президента Узбекистана в центре Самарканда установят памятник Исламу Каримову. По данным Академии художеств Узбекистана, памятник будет установлен в центре сквера, расположенного рядом с площадью Регистан.

О том, что в Самарканде будет установлен памятник Исламу Каримову сообщили интернет-издания Podrobno.uz и Sputnik.

Однако пока о точной дате установления памятника, о его форме и о том, объявлен ли конкурс по созданию памятника Каримову ничего не сообщается.

Ранее сообщалось об объявлении международного конкурса на создание памятника первому президенту Узбекистана, который будет установлен в Ташкенте.

Соответствующее постановление 2 декабря 2016 года подписал новоизбранный президент страны Шавкат Мирзияев.

Согласно данному постановлению, участники международного конкурса будут освобождены от оплаты консульских и других сборов по оформлению въездной визы, а также перелета и провоза багажа на рейсах Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Кроме того, от таможенных платежей освобождены все грузы, привозимые в Узбекистан в рамках проведения конкурса из других стран.

Скульпторы, желающие принять участие в международном конкурсе по созданию памятника Каримову, могут подать свои проекты до 31 марта 2017 года. Помимо этого, сообщалось об организации выставки, которая продлится до 10 апреля, в ходе которой все желающие могут ознакомиться со всеми представленными проектами.

Данный международный конкурс будет проведен анонимно, скульпторы представят вниманию общественности памятник Каримову высотой не более 70 сантиметров. После будут объвлены имена победителя, занявшего 1-е место, а также призеров, занявших 2 и 3 места.

​Где именно в узбекской столице появится монумент, пока не сообщается.

Монумент первому лидеру Узбекистана появится и в столице России, между домом 39 по улице Большая Полянка и домом 13 в 1-м Казачьем переулке вблизи посольства Узбекистана.

21 декабря прошлого года депутаты Думы одобрили возведение в Москве памятника Исламу Каримову.

Агентство ТАСС сообщало о том, что с инициативой установки памятника Каримову в Москве выступила узбекская сторона. Сообщалось, что на памятник потребуется 35 миллионов рублей, изготовление возьмет на себя узбекская сторона, благоустройство территории – московские власти.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна