Свободная экономическая зона появится и в Хорезмской области

В Узбекистане решили открыть не три, а четыре свободные экономические зоны (СЭЗ): к зонам «Ургут» в Самаркандской области, «Коканд» в Ферганской области и «Гиждуван» в Бухарской области добавилась СЭЗ «Хазарасп» в Хорезмской области. Соответствующий указ президент Шавкат Мирзияев подписал 12 января, документ опубликован на сайте пресс-службы главы государства, передает агентство «Фергана».

Согласно указу, основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» являются:

– привлечение прямых инвестиций иностранных и отечественных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;

– обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциалов Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей;

– создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, производства строительных материалов и в других направлениях;

– углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями свободных экономических зон и в целом республики;

– создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции в соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их решений.

Срок функционирования всех четырех новых СЭЗ составляет 30 лет с возможностью последующего продления. В течение всего этого срока на территориях СЭЗ действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

После создания указанных выше СЭЗ общее число таких территорий в Узбекистане достигнет семи: в стране уже действуют свободные экономические зоны «Навои» в Навоийской области, «Ангрен» в Ташкентской области и «Джизак» в Джизакской области.