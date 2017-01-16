Мать обезглавленной девочки требует сообщить ей местонахождение няни-убийцы Бобокуловой

Мать обезглавленной Гульчехрой Бобокуловой 4-летней девочки Екатерина Мещерякова обратилась в прокуратуру с требованием сообщить ей местонахождение преступницы, сообщает РБК.

Как отмечает в своем заявлении потерпевшая, ее семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить ее или ее ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью.



Мать девочки также просит проверить заключение специалистов Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, согласно которому гражданка Узбекистана признана невменяемой. Екатерина Мещерякова опасается, что Бобокулову вышлют в Узбекистан согласно Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, где она выйдет на свободу и затем снова вернется в Россию.



Освобождение Бобокуловой от уголовной ответственности потерпевшая назвала незаконным и несправедливым.