Полиция прервала спектакль в Санкт-Петербурге из-за сцены самоубийства

В Санкт-Петербурге полиция прервала представление Театра.doc из-за сцены самоубийства героини. Задержаны режиссер Всеволод Лисовской и актриса Марина Карлышеева.



Об этом в фейсбуке сообщил художественный руководитель театра Михаил Угаров.

По сценарию спектакля актриса, стоя на балконе, угрожала самоубийством. Полицейские, патрулировавшие улицу, задержали женщину, чтобы предотвратить суицид, пишет радио «Свобода».



Координатор «Открытой России» Мария Баронова написала, что ее организация собиралась прислать адвокатов на помощь, но этого не потребовалось: задержанных вскоре отпустили и спектакль продолжился.

Как следует из описания на сайте театра, действие спектакля «Неявные воздействия» происходит не на сцене, а в городском пространстве. Представление может проводиться на улице, в заброшенном доме или метро. Зрителям сообщают место проведения спектакля уже после приобретения билетов.