В ДТП в Саратовской области погибли граждане Кыргызстана и других стран Центральной Азии

На автотрассе Нижний Новгород – Саратов в России произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли семь человек, в том числе пять граждан Кыргызстана.

По данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, авария случилась в ночь на воскресенье примерно в 04:30 в Петровском районе Саратовской области на 547-м километре автотрассы Нижний Новгород-Саратов. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся со встречной «Тойотой Минивэн», в которой ехали люди.

«Автомашина Volvo с полуприцепом, двигавшаяся из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с движущимся по встречной полосе минивеном Toyota. В результате аварии водитель и шесть пассажиров минивена от полученных травм скончались на месте», – рассказали источники в МЧС.

«Все погибшие, две женщины и пять мужчин, являлись жителями разных стран СНГ», – сказали в пресс-службе МЧС. По данным ТАСС, пять человек были жителями Кыргызстана, один – Таджикистана, один – Узбекистана.

Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ подтвердило гибель гражданина страны в дорожном происшествии под Саратовом. По данным ведомства, это 40-летний Иляр Нугмонов, уроженец Канибадама. Его тело будет вывезено на родину и похоронено.

Предыдущая крупная авария в России, в которой погибли иностранцы, произошла в октябре. Автобус Mercedes столкнулся с автоприцепом Scania, который вез автомобили, в 04:30 мск на объездной дороге трассы «Кавказ» между Бесланом и Владикавказом. Погибли пять человек (все – граждане Армении), 27 пострадали, в том числе несколько детей. По версии экспертов, водитель автобуса мог уснуть за рулем.