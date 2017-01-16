Ашхабадские магазины сигареты продают в течение одного часа

В Ашхабаде продолжается дефицит сигарет. Теперь в государственных магазинах сигареты продаются только в течение одного часа, сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода»).

По словам источника радио, в государственных магазинах 11 микрорайона, а также районов Мир-1 и Мир-2, сигареты продаются только в утренние часы 7:00 до 8:00, либо с 8:00 до 9:00 часов.

«До этого, сигареты продавались пока не закончатся, то есть, примерно, в течение 3-4 часов. Теперь продавцы, по истечении часа сообщают, о что «сигареты закончились». После того, как только завершается установленный государством час для продажи сигарет, люди, отстояв в очередях из 300 человек, возвращаются без покупки», – рассказал «Азатлыку» житель Ашхабада (имя не раскрывается в целях безопасности).

После очередного десятидневного перерыва, официальная продажа сигарет в столице была возобновлена на прошлой неделе, сигареты снова появились в продаже в государственных магазинах, но продаются с ограничениями. Люди могут приобрести только одну пачку сигарет в день, по стоимости 19-20 манатов, сообщает «Азатлык».

Причину ограничения времени продажи сигарет заведующие государственными магазинами объясняют намерением уменьшения количества людей в очередях, а также сокращением числа покупателей, которые для того, чтобы купить сигареты покидают свои рабочие места».