При оформлении виз в посольстве Китая в Бишкеке потребуется сдать отпечатки пальцев

С 18 января 2017 года консульский отдел посольства Китая в Кыргызстане начнет сбор отпечатков пальцев заявителей при оформлении виз. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, эти меры принимаются в соответствии с законодательством КНР, а также направлены на улучшение технологии выдачи визы, это не осложнит процесс получения китайской визы.

Напомним, 30 августа 2016 года террорист-смертник на автомобиле «Мицубиси Делика» протаранил ворота посольства Китая в Бишкеке и совершил самоподрыв. Он погиб на месте, еще трое сотрудников посольства получили ранения. После этого посольство приостановило выдачу виз кыргызским гражданам.