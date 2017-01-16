Германия ускорит рассмотрение заявлений на предоставление убежища

Германия ускорит рассмотрение заявлений на получение убежища. В 2017 году планируется вынести решение по поводу 430 тысяч до сих пор необработанных прошений. Об этом заявила глава Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Ютта Кордт.

Как сообщает Deutsche Welle, в 2016 году ведомство обработало более 700 тысяч заявлений, в то время как в страну прибыли около 280 тысяч мигрантов. Несмотря на большой объем уже рассмотренных прошений, у властей ФРГ много работы, поскольку наряду со старыми заявками миграционному ведомству приходится обрабатывать и заявления мигрантов, прибывающих в Германию в настоящее время.

В Германии сохраняется напряженная обстановка в сфере безопасности из-за большого количества беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которых страна приняла во время миграционного кризиса 2015 года. Решение властей ФРГ открыть границы для мигрантов неоднократно подвергалось критике после возросшей террористической угрозы, после чего правительство начало ужесточать правила получения статуса беженца и контроль на границах.