Россия пригласила представителей США в Астану на переговоры по Сирии

Россия пригласила представителей администрации избранного президента США Дональда Трампа принять участие 23 января в переговорах по Сирии в Астане. Об этом сообщила газета Washington Post.

Представитель государственного департамента США Марк Тонер заявил, что администрация Барака Обамы, завершающая свой мандат, готова поддержать идею присутствия представителей нового президента на переговорах в Астане.

Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии должны пройти в столице Казахстана всего через три дня после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа. Газета Washington Post отмечает, что посол России в США Сергей Кисляк в телефонном разговоре 28 декабря с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном пригласил его к участию в переговорах в Астане.

Накануне сообщалось, что Кремль не комментирует возможность привлечения США к переговорам по урегулированию в Сирии.