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Новости

Иракская армия выбила «ИГ» из главного правительственного здания в Мосуле

Иракская армия ведет боевые действия против экстремисткой группировки «Исламское государство» в районе к востоку от Мосула. 9 января 2017 года.

Иракская армия ведет боевые действия против экстремисткой группировки «Исламское государство» в районе к востоку от Мосула. 9 января 2017 года.

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле – административный центр провинции Ниневия, ранее занятый экстремистской группировкой «Исламское государство».

Как сообщает агентство Reuters, исламистов также вытеснили сразу из нескольких важных зданий на востоке города: освобождены резиденция губернатора, совет по управлению провинцией и Университет Мосула.

Мосул с 2014 года занят группировкой «Исламское государство». Массированное наступление на город официально началось 17 октября. Его штурмуют иракские военные, шиитское ополчение и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с Соединенными Штатами.

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