Иракская армия выбила «ИГ» из главного правительственного здания в Мосуле

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле – административный центр провинции Ниневия, ранее занятый экстремистской группировкой «Исламское государство».

Как сообщает агентство Reuters, исламистов также вытеснили сразу из нескольких важных зданий на востоке города: освобождены резиденция губернатора, совет по управлению провинцией и Университет Мосула.

Мосул с 2014 года занят группировкой «Исламское государство». Массированное наступление на город официально началось 17 октября. Его штурмуют иракские военные, шиитское ополчение и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с Соединенными Штатами.