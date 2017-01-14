Правительство КР опровергает информацию о продаже гражданам РУз земли в Ноокатском районе

Информация о продаже гражданам Узбекистана 130 гектаров земли в Ноокатском районе не соответствует действительности. Об этом говорится в письме за подписью полномочного представителя правительства в Ошской области Таалайбека Сарыбашова, поступившего в аппарат кабмина, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

В правительстве сообщают, что аким Ноокатского района Бекболот Айтиев и глава айыльного аймака Жаны-Ноокат Жармамат Юлчиев также опровергают сведения о продаже земли иностранцам.

Напомним, 9 января представители сельскохозяйственной организации «Давран» обвинили главу села Жаны-Ноокат Жармамата Юлчиева в предоставлении гражданам Узбекистана земельных участков. По данным сельчан, 150 граждан соседней страны получили земельные доли.

По информации правительства, айыльный аймак Жаны-Ноокат не граничит с Узбекистаном и находится от линии кыргызско-узбекской границы на расстоянии 100 км. При этом в самом айыльном аймаке Жаны-Ноокат граждане Узбекистана не проживают.