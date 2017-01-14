Казахстанских госслужащих проверяют на непристойные фото с корпоративов

Агентство по делам госслужбы Казахстана исследует социальные сети и СМИ на предмет недостойного поведения государственных служащих. Об этом сообщила заместитель председателя агентства Айгуль Шаимова, передает Tengrinews.kz.

«В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих нашим агентством сразу же незамедлительно принимаются меры по проведению соответствующих проверок», – сказала Шаимова.

В прошедшем году, по ее словам, к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.

«Вопиющий факт, который был у нас в Бурабайском районе Акмолинской области, когда в нетрезвом состоянии должностные лица высшего звена районного уровня были уличены в драке. К одному из них было применено увольнение, а двое из них понижены в должностях», – добавила она.