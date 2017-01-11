Вербовщика «ИГ» осудили на восемь лет в Узбекистане

Суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к восьми годам лишения свободы за вербовку в ряды «ИГ» и распространение экстремистских идей. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает СА-News.

Самаркандский областной суд установил, что подсудимый вербовал в «ИГ» через соцсети, а в 2016 году он собирался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористам, и уговорил поехать с ним еще троих местных жителей.

По данным суда, обвиняемый попал под влияние членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Джихадизм» в России, где работал до июня 2014 года, и занялся вербовкой у себя на родине.