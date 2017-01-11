В Баку освобожден известный блогер: «Меня три часа продержали с мешком на голове»

В Баку Насиминский районный суд освободил известного азербайджанского блогера Мехмана Гусейнова.

Гусейнов был похищен 9 января в центре столицы лицами в гражданской одежде. По словам свидетелей, инцидент произошел около 20 часов, когда блогер вышел из кафе и направлялся на встречу с друзьями. В этот момент к нему подбежали несколько человек, закрыли ему рот и затолкали в машину.

В последние месяцы Мехман Гусейнов подготовил серию видеорепортажей о коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана – министров, депутатов и олигархов. Репортажи были очень популярны в соцсетях.

Три недели Гусейнова уже пытались похитить – Гусейнов возложил вину за нападение на власти страны.

При похищении 9 января, по словам Махмана Гусейнова, ему на голову накинули мешок: «Меня 3 часа продержали лицом вниз с мешком на голове. Били, я чувствовал, что из носа идет кровь. Я терпел. У меня не хватало дыхания. Меня унижали словами».

«Мехман Гусейнов обвиняется по статье 535 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках – злостное неповиновение законному требованию работника полиции. Якобы, кто-то на него пожаловался. По словам того человека, он шел устраиваться на работу на «Торговую». По дороге Мехман задел его плечом. Когда он потребовал объяснений, Мехман его обругал. После этого прибыла полиция», – сообщил подробности задержания Гусейнова его адвокат Эльчин Садыгов.

Суд оштрафовал Гусейнова на 200 манатов и освободил.

Адвокаты блогера заявили, что подадут апелляционную жалобу на решение суда.