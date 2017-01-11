Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

Литовские пограничники не впустили в Литву гражданина Беларуси, на автомобиле которого была изображена советская символика.

По информации Службы охраны государственной границы Литвы, гражданин Республики Беларусь 1995 года рождения хотел въехать в страну 9 января через КПП Райгардас в Друскининское районе на автомобиле Peugeot 405.



Литовцы не пустили его, так как на заднем стекле автомобиля была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.



По словам пограничников, иностранец имел право попасть в Литву, но либо пешком, либо на автомобиле, предварительно сняв наклейку. Однако водитель снять баннер отказался, в связи с чем его не пропустили на границе – публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве законами.

В октябре прошлого года в Литве отменили концерт Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, который был намечен на 6 декабря. По словам директор Висагинского культурного центра, «идеологическая нагрузка этого ансамбля стала главной причиной того, что концерт не будет позволено провести».

25 декабря 64 члена Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, в том числе его руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибли в авиакатастрофе под Сочи. Самолет Ту-154 следовал в Сирию из Москвы, в Сочи он приземлялся для дозаправки.​