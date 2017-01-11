Александр Лукашенко в феврале посетит Узбекистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить с официальным визитом Узбекистан. Визит назначен на февраль нынешнего года.



Стоит отметить, что белорусский лидер уже посещал Узбекистан в октябре 2016 года. Во время этой поездки он возложил цветы на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде и выразил свои соболезнования его вдове Татьяне Каримовой.



Кроме того, Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Шавкатом Мирзияевым, который на тот момент исполнял обязанности главы Узбекистана.



Товарооборот между Республикой Беларусь и Узбекистаном за первые девять месяцев 2016 года составил 43,4 млн доллара, – сообщают «Белновости».