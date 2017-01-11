Отпуск кыргызского президента вызвал вопросы

Президент Алмазбек Атамбаев после рабочего визита в Китай решил провести там краткосрочный отпуск. В прошлом году глава государства четыре раза уходил в краткосрочные отпуска. Их частота вызывает вопросы в политических кругах. В аппарате президента отметили, что глава государства не выходил за рамки Трудового кодекса, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

Первый раз в прошлом году президент взял краткосрочный отпуск 1 февраля. Точные сроки отдыха тогда не были указаны. Через три месяца Алмазбек Атамбаев ушел на краткосрочный отдых на три дня. По пути на заседание Генеральной Ассамблеи ООН президент почувствовал себя плохо и остался в Турции. В этой связи сообщалось, что президент Алмазбек Атамбаев взял отпуск с 20 сентября по 1 октября. Потом президент взял краткосрочный отпуск 5 декабря, сразу после ежегодной пресс-конференции. Тогда не сообщалось о сроке отдыха.

Как пишет «Азаттык», далее президент поехал с визитом в Китай, после чего остался там для отдыха со своей семьей. Как сообщили в пресс-службе президента, отпуск Алмазбека Атамбаева продлится с 9 по 14 января.

Кыргызские оппозиционные политики считают, что причины, по которым глава государства берет время на отдых, должны быть открытыми.

Между тем, аппарат президента Кыргызстана воспринял обвинения оппозиции в том, что президент Алмазбек Атамбаев слишком много отдыхает и проводит семейный отдых за счет государства, как очередное преувеличение.

Как заявил завотделом информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов, глава государства не брал для отпуска сверх установленной нормы в Трудовом кодексе. Кроме того, расходы на отдых президент выплачивает из своих средств, сказал он.

Как пишет «Азаттык», расходы на зарубежные визиты главы кыргызского государства, согласно законодательству, оплачиваются из государственного бюджета. Но о требованиях оплаты последующего отпуска или лечения президента ничего не известно. В Конституции указывается, что президент и члены его семьи содержатся за счет государства. Ранее о расходах на зарубежные поездки президента, в том числе, на отпуск или лечение, официальных данных не сообщалось.