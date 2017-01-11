В России разыскивается узбекистанец, подозреваемый в убийстве двух человек

В России подан в розыск 31-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве двух человек в Краснодаре. Выходец из Элликкалинского района Каракалпакстана Бахтияр Давлетов подозревается в убийстве лиц, работавших с ним на стройке.

7 января этого года заказчик ремонта, прийдя в свой офис, расположенный по улице Красноармейской в Краснодаре, обнаружил там изуродованные трупы двух мужчин.

Как сообщили «Озодлику» представители Следственного комитета по Краснодарскому краю, по подозрению в убийстве, которое было совершено в ночь с 6 по 7 января, объявлен в розыск 31-летний гражданин Узбекистана:

– В убийстве подозревается Давлетов Бахтияр Фозилбекович, его постоянное место жительство – Узбекистан, Элликкалинский район, сельский сход граждан Сарибий. Это был его первый рабочий день. Он не был раньше знаком с убитыми мужчинами. Никто не знает, как он к ним присоединился, – сообщил нашему радио, попросивший не называть его имя представитель СК по Краснодарскому краю.

По его словам, убитые рабочие являются гражданами России:

– Убитые не были узбеками по национальности. Они местные. У них пробиты головы. Так как Давлетов работал вместе с ними, он являются основным подозреваемым. Он объявлен в розыск, пока не найден, – сообщил «Озодлику» краснодарский следователь.

По данным Следственного комитета по Краснодарскому краю, причины убийства 54-летнего жителя Кубани и 46-летнего выходца из Чеченской Республики пока неизвестны.

​В отношении подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или или более лиц») Уголовного кодекса РФ.

В случае признания судом вины Давлетова по данной статье УК РФ, ему грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, при наличии отягчающих обстоятельствах – пожизненное тюремное заключение.

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