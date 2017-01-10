Азимжан Аскаров заявил о своей невиновности и попросил суд оправдать его

В Чуйском областном суде сегодня, 10 января, продолжился процесс по рассмотрению уголовного дела Азимжана Аскарова. После реплик сторон ожидалось вынесение приговора.

Аскаров в своем выступлении сказал о незаконно предъявленных обвинениях, о своей невиновности, в которой готов поклясться на Коране. По его словам, его осудили за критику в адрес Временного правительства. «Заявления о том, что я принимал участие в июньских событиях 2010 года, участвовал в убийстве сотрудника милиции – ложь», – сказал он.

Напомним, Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием Аскарова в тяжелых условиях.

Суд перенес вынесение приговора на 17 января.