Женщинам Туркменистана сигареты продают по справке

В городе Туркменбаши на западе Туркменистана, женщинам при покупке сигарет необходимо предъявлять медицинскую справку о зависимости от табака. При этом в столице и других областях страны сохраняется полный запрет на продажу сигарет женщинам.

Как сообщают местные СМИ, согласно требованию государственных магазинов, с начала января женщины, желающие приобрести сигареты, должны предъявить справку из местной наркологической клиники о том, что они состоят на учете как табакозависимые. Сообщается, что у входа в наркологический диспансер ежедневно образуются очереди по 300-350 женщин, организуются ночные дежурства, составляются пофамильные списки.

Это очередное ограничение, введенное за последний год властями Туркменистана, в сфере продажи табака. С середины 2016 года продажа табака в стране неоднократно полностью прекращалась, возобновление продажи сопровождалось многолюдными очередями и введением новых правил, ограничивающих возможности населения в приобретении сигарет. В частности, был введен запрет на продажу сигарет женщинам.

В Ашхабаде женщины, для покупки сигарет по государственной цене, установленной в размере 19 манатов за пачку, нанимают людей, которые за дополнительную плату, в среднем шесть манатов за пачку, покупают для них сигареты. Но, даже в столице, сигареты продаются не везде.

В Туркменистане импорт и реализация сигарет осуществляется под государственными контролем. Официальное разрешение на продажу табака имеют только государственные магазины. Существует и нелегальный оборот табачной продукции, «на черном рынке» цены на сигареты в несколько раз превышают установленные государством. По данным ВОЗ, Туркменистан занимает самое последнее место в мире по числу курящих и только 8% населения употребляют табак.