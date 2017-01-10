Состояние российских миллиардеров выросло после победы Трампа

Совокупное состояние российских миллиардеров, в том числе связанных с Владимиром Путиным, выросло на 29 миллиардов долларов с момента избрания Дональда Трампа президентом США, отмечает американский журнал Forbes.

Больше всего выросли капиталы Геннадия Тимченко (находится под санкциями США после аннексии Крыма в марте 2014 года) и Леонида Михельсона. Им помог рост акций газовой компании НОВАТЭК (выросли на 16 процентов после выборов в США). Сейчас состояние Тимченко оценивается в 15 миллиардов долларов, а Михельсона – более чем в 18 миллиардов.

Журнал также упоминает совладельца нефтехимического холдинга «Сибур» Кирилла Шамалова, которого агентство Reuters считает «зятем Путина», однако не приводит конкретных цифр.

Состояние российских миллиардеров росло не только из-за повышения цен на акции, этому способствовало и укрепление рубля – на 20 процентов в 2016 году.